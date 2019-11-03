Gasp-Gomez sono solo gli ultimi. Storia del grande gelo tra tecnici e calciatori R. I. Milanista Redazione Il Milanista 15 dicembre - 15:28 15 dicembre

I rapporti sono tesi tra Gasperini e Papu Gomez. Ricordate screzi simili in Serie A? Ecco alcuni litigi e rapporti burrascosi tra allenatore e giocatore