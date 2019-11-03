Dani Alves steward sull'aereo che lo porta a Tokio
Ecco le immagini
Ecco le immagini
Domenica la sfida sarà anche tra i pali
Alcune novità di formazione rispetto a sabato scorso
Il siparietto nel post partita di Milan-Juve
I rapporti sono tesi tra Gasperini e Papu Gomez. Ricordate screzi simili in Serie A? Ecco alcuni litigi e rapporti burrascosi tra allenatore e giocatore
Gol splendido dell'attaccante biancoceleste
Le parole di Zlatan
Ecco il centrocampista in scadenza col Genoa che piace a Milan, Juve, Inter e Roma.
Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro
Rapporto molto complicato fra l'attaccante rossonero e l'allenatore svedese Andersson
L'episodio
Ecco il video pubblicato sui social dall'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che scrive: "Andando a lavoro"
Il video pubblicato sui social da Borriello
Le parole del tecnico neroverde in conferenza stampa
Questa sera si giocherà Atalanta-Manchester City. Gasperini è senza Zapata e il ballottaggio è tra Ilicic e Muriel davanti
Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine della sfida tra Milan Lazio. Poi gli sono state rivolte domande riguardanti la Nazionale
Borussia-Inter sarebbe dovuta finire in un modo diverso da quello che poi effettivamente è stato. Alla fine della gara Conte si sfoga.
Lampard è stato uno dei giocatori del Chelsea che i tifosi ricordano con più nostalgia, ora allenatore della squadra se la cava ancora bene con i piedi
Nonostante siano passati alcuni giorni, si discute ancora del tocco di mano di De Ligt. I granata avevano chiesto rigore ma l'arbitro non lo dà
Anche per il Napoli è ora di tornare a parlare di Champions League. Ancelotti sta aggiustando gli ultimi dettagli in vista della gara col Salisburgo
L'Inter di Antonio Conte si sta preparando per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund che ha la curva più grande d'Europa
Il celebre ex pugile Mike Tyson si è separato dalla sua amica a quattro zampe: Kenia la tigre bianca. L'animale era diventato troppo aggressivo
Alisson portiere del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della partita di Champions in cui la sua squadra dovrà sfidare il Genk
Ieri si è giocato anche Roma-Napoli che è finita 2-1 per i padroni di casa. In conferenza stampa sono intervenuti Ancelotti e Manolas
Il razzismo è una piaga che deve essere debellata negli stadi e fuori, per questo è importante impartire le giuste punizioni
De Ligt è stato l'unico marcatore della partita di ieri sera. Torino-Juve è finita 0-1 e in conferenza stampa mister Sarri scherza
Serie A, ieri si è giocato Roma-Napoli, Bologna-Inter e Torino-Juve, tutte queste partite hanno appassionato i tifosi che le hanno seguite attentamente
Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa della partita che il suo Atletico Madrid ha pareggiato contro il Siviglia
Il derby di Torino l'ha vinto la Juventus: le intuizioni di Sarri sono state tutte vincenti, soprattutto i cambi. Bernardeschi non ha brillato