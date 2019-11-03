Il Milanista

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Ibra

VIDEO - Ibra in moto verso Milanello

R. I. Milanista

Ecco il video pubblicato sui social dall'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che scrive: "Andando a lavoro"

lampard

Chelsea, la classe di Lampard c'è ancora

R. I. Milanista

Lampard è stato uno dei giocatori del Chelsea che i tifosi ricordano con più nostalgia, ora allenatore della squadra se la cava ancora bene con i piedi

2018 French Open - Day Seven

Mike Tyson si è separato dalla sua tigre

R. I. Milanista

Il celebre ex pugile Mike Tyson si è separato dalla sua amica a quattro zampe: Kenia la tigre bianca. L'animale era diventato troppo aggressivo

Alisson portiere del Liverpool

Alisson sprona il suo Liverpool

R. I. Milanista

Alisson portiere del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della partita di Champions in cui la sua squadra dovrà sfidare il Genk

Roma-Napoli: anticipo Serie A

Napoli, Manolas parla in conferenza stampa

R. I. Milanista

Ieri si è giocato anche Roma-Napoli che è finita 2-1 per i padroni di casa. In conferenza stampa sono intervenuti Ancelotti e Manolas

Balotelli ai tempi del Milan

Razzismo: saranno presi seri provvedimenti

R. I. Milanista

Il razzismo è una piaga che deve essere debellata negli stadi e fuori, per questo è importante impartire le giuste punizioni

Sarri

Torino-Juventus, i bianconeri trionfano

R. I. Milanista

Il derby di Torino l'ha vinto la Juventus: le intuizioni di Sarri sono state tutte vincenti, soprattutto i cambi. Bernardeschi non ha brillato