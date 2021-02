Romagnoli: “Il nostro obiettivo resta la qualificazione in Champions”

MILANO – Al termine della partita vinta a San Siro per 4-0 contro il Crotone, che ha permesso al Milan di tornare in vetta alla classifica scavalcando di nuovo l’Inter, Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Pensiamo soltanto a noi stessi, partita dopo partita. Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, anche con una bella prestazione nel complesso. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo lenti, mentre nella ripresa abbiamo accelerato e siamo andati meglio, aumentando il ritmo della partita”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Noi pensiamo alla Champions League come obiettivo. Ripeto, pensiamo gara dopo gara, poi vedremo dove saremo ad aprile. Ma il nostro obiettivo rimane la qualificazione in Champions League. Ora dobbiamo solamente pensare alla prossima sfida, molto difficile, sul campo dello Spezia. Un passo per volta. Speriamo anche di recuperare i giocatori che attualmente non sono a disposizione, anche perché sta per tornare l’Europa League e le partite sono tante. Tomori? E’ forte. Un bel giocatore“.