Parma-Milan, la moviola: Maresca un rosso che deve essere spiegato

Vincono i rossoneri al Tardini. Ecco la moviola di Parma-Milan, anticipo delle 18:00 di questo nuovo turno della Serie A

MILANO – Tornano alla vittoria gli uomini di Stefano Pioli. Tornano alla vittoria dopo il pareggio casalingo della scorsa giornata di Serie A contro la Sampdoria, gara finita 1-1. Rossoneri più convincenti rispetto a sette giorni fa e il primo goal arriva dopo soltanto 8′ grazie ad Ante Rebic, che sfrutta l’assist di Ibrahimovic alla perfezione. Il raddoppio arriva alla fine della prima frazione di gioco, ancora una gioia per Franck Kessie, il Presidente segna la sua decima rete stagionale.

Partita che viene giocata su ritmi non altissimi, cosa che aiuta il direttore di gara: Fabio Maresca. Non ci sono da registrare casi eclatanti o errori da parte del quintetto arbitrale, nei primi 45′. Nel secondo tempo, invece, arriva l’espulsione per Ibrahimovic, rosso diretto per le proteste dello svedese.

PRIMO TEMPO

Il Milan parte subito forte e il Parma non può che provare a limitare i danni. La rete del vantaggio rossonero arriva grazie ad un’azione corale rifinita da Ibrahimovic e poi terminata da Rebic, la sua conclusione va dritta sotto la traversa, nulla da fare per Sepe. Diavolo avanti dopo soli 8′. Il raddoppio arriva nel finale, grazie a Kessie. Il centrocampista è abile ad inserirsi in area dopo un’azione in velocità. Parma poco incisivo davanti. Da registrare però un episodio, al 19′ Gervinho cade in area rossonera, niente rigore. Bennacer, infatti, interviene sul pallone. Nessun dubbio per il direttore di gara che ha preso la decisione giusta.

Ammoniti: Bani, Pezzella e Gagliolo per il Parma. Nel Milan il solo Calhanoglu.

SECONDO TEMPO

Gli uomini di Pioli riprendono come avevano finito. Sempre pericolosi dalle parti di Sepe, che viene impegnato in diverse occasioni. Chi trova il goal però è il Parma con Gagliolo, con il Milan in dieci, al 66′. I gialloblù, forti della superiorità numerica, cercando la rete del pari che però non arriva. Anzi, è Leao che chiude il match con Rafael Leao che al 95′ sfrutta una ripartenza di Diogo Dalot la meglio.

Al 60′ della arriva il rosso diretto nei confronti di Ibrahimovic. Troppe le proteste dello svedese nei confronti della direzione di gara e forse qualche parole di troppo. Tutto nasce da un intervento di Kucka proprio sul numero 11, per l’attaccante era fallo, non per il signor Maresca che ha optato per il cartellino. Andando verso gli spogliatoi il calciatore si è portato la maglia alla bocca, dicendo qualcosa anche al quarto uomo. Ci ha pensato poi Donnarumma a rincarare la dose: “Cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare“.

Ammoniti: Kucka per il Parma, Theo Hernandez, Kessie e Meite per il Milan.