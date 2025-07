Parma-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

Le pagelle della sfida del Tardini fra Parma e Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2020/2021.

MILANO – Due stagioni diverse. Due obbiettivi completamenti diversi. Emiliani a caccia di punti salvezza, i rossoneri vogliono consolidare il piazzamento Champions. In campo per il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A, Milan e Parma. Il Milan di Stefano Pioli arriva all’appuntamento al 2° posto in classifica, con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 29 gare. Il Parma di Roberto D’Aversa, invece, ci arriva al 19° posto in classifica, con 29 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 29 gare. Queste le pagelle di Tiziano Crudeli al match del Tardini.

DONNARUMMA – 6,5

KALULU – 6

KJAER – 6,5

TOMORI – 6,5

HERNANDEZ – 6

KESSIE – 6,5

BENNACER – 6

SAELEMAEKERS – 6

CALHANOGLU – 6

REBIC – 6

IBRAHIMOVIC – 5

DALOT – 6

KRUNIC – 6

GABBIA – 6

[fncvideo id=563163 autoplay=true]