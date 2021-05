Milan, Tonali: “Vogliamo i tre punti, faremo il massimo per ottenerli”

Le parole del calciatore rossonero.

MILANO - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Benevento, sfida valida per il quindicesimo turno del girone di ritorno di Serie A, Sandro Tonali, centrocampista della squadra rossonera, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Abbiamo avuto la forza di capire quello che abbiamo passato e di ripartire da zero. E' una cosa difficile, ma l'abbiamo fatta da squadra, usando la testa. Siamo pronti a tirare fuori le energie che ci chiede il mister. E' una partita molto importante e daremo il massimo per conquistare i tre punti. Dobbiamo fare la nostra gara come abbiamo sempre fatto. Non guardiamo in faccia a nessuno. Sappiamo che il Benevento viene qui per vincere, ma anche noi vogliamo i tre punti e andremo avanti per la nostra strada".