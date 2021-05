Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali, le scelte di Pioli e Semplici

Tutto pronto per Milan-Cagliari, posticipo di questa nuova domenica di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match

MILANO - Tutto pronto a San Siro per il posticipo di questa nuova domenica di Serie A. Gara della 37ima giornata di campionato, che mette di fronte Milan e Cagliari. I rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions e un'eventuale vittoria potrebbe regalare a Stefano Pioli e a i suoi ragazzi la gioia di un posto in Europa. Mentre i rossoblù hanno festeggiato questo pomeriggio la matematica salvezza dopo il pareggio tra Benevento e Crotone.

Grande assente Zlatan Ibrahimovic. Finita la stagione dello svedese, che era uscito malconcio dal partita contro la Juventus. Un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro, che ha costretto il calciatore a cambiare i suoi piani in vista del prossimo Europeo. Doveva giocarlo Zlatan, con la sua Svezia, ma il ginocchio non è a meglio e quindi per precauzione ha deciso di cambiare idea e passare l'estate in vista della prossima importante stagione con il Milan.

Per il Cagliari Stefano Pioli cambia solo un uomo, rispetto alla roboante vittoria Con il Torino. C'è Alexis Saelemaekers a destra e non Castillejo, che si accomoda in panchina. Per il resto tutto confermato. Rebic avrà il peso dell'attacco sulle sue spalle e Brahim Diaz alla terza da titolare, ancora panchina per Romagnoli, al posto del capitano ovviamente Kjaer e Tomori. Confermati anche Calabria, Theo Hernandez, Bennacer e Kessie oltre a Calhanoglu. Ecco la formazione ufficiale.

Le scelte di Pioli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonali; Leao, Maldini, Mandzukic.

Le scelte di Semplici

Stesso modulo anche per Semplici, che conferma Pavoletti e non Simeone in attacco. Confermato Carboni in difesa, con Nainggolan dietro le punte. Ecco l'undici del Cagliari

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Godín, Lykogiannis; Nández, Deiola, Marin; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario; Asamoah, Klavan, Rugani, Tripaldelli, Zappa; Duncan, Tramoni; Cerri, Simeone, Sottil.

Arbitro: Massa di Imperia.