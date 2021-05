Milan-Benevento, la Moviola: tutto liscio per Calvarese

Finisce Milan-Benevento con la vittoria casalinga dei rossoneri. Ecco la moviola della gara di San Siro tra le due squadre

Redazione Il Milanista

MILANO - Vince il Milan a San Siro, che passa sul Benevento del doppio ex Filippo Inzaghi. Un goal per tempo dei rossoneri, che prima rompono il ghiaccio con Calhanoglu e poi raddoppiano con Theo Hernandez. Finalmente un risultato positivo dopo le due ultime pesantissime sconfitte in campionato con il Sassuolo e la Lazio. Tre punti fondamentali per continuare la corsa al quarto posto, per la prossima Champions League. Pochi gli episodi da moviola nella gara di San Siro, a differenza di quanto successo con i biancocelesti. Il signor Calvarese arbitra una partita tutto sommato corretta e il fair play dei giocatori in campo lo aiuta.

Primo Tempo

Nella prima frazione di gioco l'unico episodio controverso è quello che vede protagonista Ismael Bennacer. Sul finire dei primi 45', l'algerino già ammonito entra in ritardo su Dabo, centrocampista del Benevento. Il calciatore del Milan prende in pieno l'avversario, Calvarese sta per fischiare fallo quando si rende conto che c’è un vantaggio visto che i campani attaccavano e allora lascia correre. Scelta che fa infuriare Inzaghi che chiedeva a gran voce il secondo giallo per il rossonero. Rivedendo le immagini l’ex centrocampista dell’Empoli ha davvero rischiato tantissimo: fallo in ritardo, diretto sul piede dell’avversario. Avesse estratto il giallo e quindi il rosso non ci sarebbe stato nulla da dire.

Vanno registrati anche al 21' Glik e Calhanoglu che vengono a contatto, ma l'arbitro calma gli animi e al 38' il giallo all'indirizzo di Bennacer che ferma Lapadula.

Ammonito: Bennacer 36'.

Secondo Tempo

Pochi gli episodi per la moviola anche nella seconda frazione di gioco. Al 52' Theo Hernandez si lamenta con il direttore di gara per un fallo fischiato. Poi al 59' E' il Benevento che protesta, segna il terzino francese, i giallorossi reclamano per un fuorigioco di Ibrahimovic, ma il check col Var conferma la posizione di partenza dell'attaccante svedese era regolare. Al terzo minuto di recupero arriva un giallo pesantissimo per il Milan, all'indirizzo di Castillejo, per un fallo su Caprari. Lo spagnolo era diffidato e salterà il prossimo match con la Juventus.

Ammoniti: Castillejo 93'.

Direttore di gara: Calvarese;

Assistenti: Passeri – Costanzo;

Iv: Fourneau;

Var: Mariani;

Avar: Alassio.