Calabria: “Importante aver pareggiato all’ultimo. Gli infortuni? Non siamo fortunati”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha commento il pareggio contro l’Udinese: “E’ stata una partita molto difficile. Ci sono mancate la brillantezza e la qualità nella manovra. Loro si sono chiusi bene sin dall’inizio e così facendo ci hanno creato delle difficoltà. Oggi abbiamo fornito una prestazione sottotono, ne siamo consapevoli. Sono stati due punti sciupati, ma è stato importante averla almeno pareggiata all’ultimo. Adesso dobbiamo guardarci in faccia e decidere cosa fare da grandi. Anche quella con l’Hellas Verona sarà una partita molto dura, quindi dobbiamo lavorare al massimo nei prossimi giorni per presentarci al meglio domenica al Bentegodi. Gli infortuni? Purtroppo ci mancano giocatori importanti e il modo di stare in campo cambia completamente. Quest’anno non siamo stati particolarmente fortunati sotto questo aspetto”.