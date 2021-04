Parma, Bani: “Ci servono punti, dobbiamo sfruttare le nostre qualità”

Le parole del difensore gialloblu.

MILANO - Nel corso del pre partita di Parma-Milan, Mattia Bani, difensore della compagine emiliana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ci serve assolutamente un risultato positivo, possibilmente la vittoria. Sappiamo che è difficile, perché affrontiamo una squadra fortissima, ma siamo arrivati in una fase della stagione dove dobbiamo provare a fare punti sempre, in ogni partita. Non dobbiamo concedere spazi al Milan e soprattutto dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre qualità principali".