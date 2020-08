Notizie Milan, Ibrahimovic si diverte con il padel sui social

Notizie Milan – Ibra si diverte con il padel

MILANO – “Ibra rinnova, si o no?“. Questa domanda è il tormentone delle ultime ore nel mondo Milan, preoccupato per il futuro del campione svedese: oggi, infatti, non si è presentato al raduno di Milanello, dove la squadra ha effettuato tutti i test anti Covid-19 in vista dell’inizio della preparazione per la prossima stagione. Come sta passando questi momenti Zlatan? Preoccupato come i milanisti del proprio futuro?

Dai post pubblicati sul suo profilo Instagram non sembra proprio. In una foto pubblicata ieri, il fenomeno di Malmö si è fatto ritrarre in piedi di fronte al Padel Zenter, situato vicino alla città svedese di Jönköping. In questo centro sportivo, Ibra si è allenato in serenità, divertendosi anche tra una partita a padel e l’altra. L’attaccante prosegue quindi con spensieratezza le sue vacanze negli ultimi giorni di agosto. “Ma Ibra rinnova, si o no?“: tutti se lo stanno chiedendo. Tutti, tranne Zlatan.