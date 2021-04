Serie A, l’Udinese cala il poker a Benevento

I bianconeri espugnano il Ciro Vigorito.

MILANO - Gol e spettacolo nel lunch match della trentatreesima giornata di Serie A, in cui l'Udinese si impone sul campo del Benevento ipotecando il discorso salvezza. E' proprio la squadra di Luca Gotti a sbloccare l'incontro, portandosi in vantaggio al quarto minuto con la rete di Molina. I friulani trovano anche il raddoppio grazie al secondo gol stagionale di Arslan, al quale il Benevento risponde con Viola, che dal dischetto batte Musso. Ad inizio ripresa è Stryger Larsen a riportare l'Udinese a due gol di vantaggio, mentre al settantatreesimo Braaf, col suo primo centro in Serie A, chiude definitivamente i conti. A sette minuti dal termine arriva la rete di Lapadula, che fissa il punteggio sul 2-4 ma non serve al Benevento ad evitare la sua sedicesima sconfitta in campionato. Si complica dunque la corsa salvezza per la compagine sannita. Le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari restano momentaneamente tre, ma la squadra di Semplici deve ancora giocare la sua partita contro la Roma (ore 18). Alle ore 15, invece, avranno inizio Inter-Hellas Verona e Fiorentina-Juventus.