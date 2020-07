Notizie Milan – Mercato: i rossoneri s’inseriscono su David Silva

MILANO – L’avventura al Manchester City di David Silva è finita. Lo spagnolo classe ’86 sembrava prossimo al trasferimento in un club di Dubai, poi però sono iniziate a circolare delle indiscrezioni circa un interessamento della Lazio, su esplicita richiesta di mister Inzaghi.

Non ci sarebbero solo i biancocelesti, il duo Maldini-Massara, infatti, avrebbe effettuato un sondaggio per il talento spagnolo. Come per la compagine capitolina, anche i rossoneri sono stati messi in stand-by, il calciatore vuole prendersi qualche giorno di riflessione, per poi svelare il suo futuro. La decisione dovrebbe arrivare prima dell’inIzio della Champions League.

