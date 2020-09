News Milan, nuovo ribaltone? Gira una voce: possibile clamoroso ritorno!

News Milan, nuovo ribaltone: possibile un grande ritorno

MILAN NEWS – Per mesi si è parlato dell’arrivo di Ralf Rangnick. Il manager tedesco avrebbe dovuto rilevare il posto di Maldini per mettersi a capo di un progetto tutto nuovo. Poi il post lockdown del Milan di Pioli ha dato ragione al dt rossonero, costringendo Gazidis a confermare l’organigramma attuale ed accantonare l’idea Rangnick. Tuttavia, nel corso di questi sviluppi, il Milan ha perso una figura di grande rilievo. Le idee della proprietà su una nuova rivoluzione societaria hanno portato all’addio di Zvonimir Boban, che ora potrebbe clamorosamente tornare.

Dopo essersene andato sbattendo la porta di Casa Milan, Boban sembrerebbe pronto a tornare sui propri passi. Stando a quanto riferisce il quotidiano la Repubblica, il croato sarebbe pronto ad un chiarimento con Gazidis e la proprietà. Una pace che potrebbe portare al clamoroso ritorno di Zvone nell’organigramma rossonero. Sarebbe senz’altro uno sviluppo inaspettato, vista la dinamica dell’addio tra le parti. A marzo, Boban era stato licenziato dalla proprietà a causa di una dichiarazione, non concordata col Milan, in cui l’ex CFO si diceva contrario all’operazione Rangnick. Tra Boban e il Fondo Elliott c’è addirittura una causa in corso, motivo per cui la pace sembrerebbe essere una delle priorità del Milan a mercato concluso.

Non va dunque escluso un reintegro dell’ex Chief oFotball Officer, dimostratosi più volte un alleato prezioso per Maldini. La proprietà è già tornata sui propri passi annullando la rivoluzione targata Rangnick, e non è detto che non possa farlo di nuovo. A spingere per il reintegro, nemmeno a dirlo, c’è l’ex compagno e collega Maldini, che recentemente ha anche dichiarato: “Zvone è un amico, mi manca. Senza di lui il Milan è meno forte”. Ma non è finita qui. Maldini nel frattempo prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA