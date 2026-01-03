Nesta: “Il Milan mi ha portato ad un livello superiore”

Alessandro Nesta racconta il suo rapporto con il Milan a DAZN: dal trasferimento traumatico ai successi in rossonero.

L’ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha parlato recentemente ai microfoni di DAZN per lo speciale della rubrica ‘Legends Road’, intervistato da Pierluigi Pardo. Nel corso della lunga chiacchierata ha parlato ovviamente molto del Milan. Noi ne abbiamo raccolto un estratto, ecco che cosa ha detto.

Le parole di Nesta

Sul passaggio al Milan:

“Un passaggio traumatico, sono stato male, ma è stata la fortuna della mia vita. Il Milan mi ha portato ad un livello superiore, però sono stato male perché non riuscivo a staccarmi. In rossonero ho avuto compagni speciali, proprio come ragazzi, ogni giorno in cui andavo al campo mi divertivo perché c’era Rino che faceva ridere, poi anche Pirlo, i brasiliani. Io mi sono divertito tutti i giorni per dieci anni”.

Sulle vittorie con Max Allegri:

“Ci sono tanti tipi di calcio e quello che vince ha ragione. Può piacere o no, ma se vinci hai ragione. Il mister ha vinto e stravinto”.

Sulla finale di Manchester:

“Una delle partite più fighe della mia vita, prima Champions e prima finale. Non avevo dormito due giorni, perciò quando è finita e ho vinto mi si è tolto un macigno”.