Milan, le top news di giornata

Le top news delle ultime ore in Casa Milan: fra calciomercato e idee emerse, la società inizia la settimana con nuovi obiettivi

Inizia la settimana in Casa Milan, la quale coincide anche con l’ultima valida per il mercato. Tare e Allegri hanno discusso degli ultimi possibili colpi in entrata: il punto della situazione da Harder a Fabbian.

Incontro a Casa Milan

A Casa Milan si è svolto un confronto significativo tra Igli Tare e Massimiliano Allegri. Un appuntamento utile per fissare linee guida e priorità in vista del mercato. La riunione è stata caratterizzata da un clima costruttivo, con idee chiare sugli obiettivi principali. Non sono trapelati particolari, ma la sensazione è di una sintonia crescente. Il club rossonero vuole muoversi con decisione e rapidità.

Interesse per Fabbian

Il nome di Giovanni Fabbian è con forza sul tavolo delle strategie rossonere. A Casa Milan il tema è stato affrontato durante l’incontro tra Tare e Allegri, con la volontà di capire margini e possibilità reali. Il centrocampista, reduce da stagioni convincenti, rappresenta un profilo giovane ma già maturo. La società valuta l’impatto tecnico e la prospettiva di crescita. Per ora restano sondaggi, ma il dossier è tra i più seguiti.

Chiusura vicina per Harder

Per il reparto offensivo c’è invece una trattativa ormai in dirittura d’arrivo. La pista che porta a Conrad Harder appare solida e vicina alla conclusione. I contatti degli ultimi giorni hanno accelerato il dialogo, trovando un punto di convergenza tra le parti. L’attaccante danese è considerata un innesto di qualità e personalità. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, con l’attesa che cresce intorno all’ambiente rossonero.