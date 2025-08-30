Milan, l'operazione Rabiot non è sfumata: il francese non vuole...

Svolta nell'operazione che andrebbe a legare di nuovo il futuro di Allegri e Rabiot: l'entourage del giocatore apre al Milan

Il mercato spesso regala incroci inattesi, soprattutto quando a muovere le pedine non sono solo le esigenze di un club, ma anche le richieste di un allenatore che vuole plasmare la squadra a sua immagine. È in questo contesto che nasce il nome di Adrien Rabiot accostato al Milan. I rossoneri, infatti, starebbero valutando con attenzione la possibilità di affondare il colpo per il centrocampista del Marsiglia. Un’idea che non nasce dal nulla, ma che risponde a quella che viene definita la richiesta di Allegri, da tempo estimatore del francese. Al momento non si può parlare di trattativa vera e propria, ma il segnale arrivato dall’entourage del giocatore apre spiragli significativi. La disponibilità di Rabiot a considerare un’avventura in rossonero rappresenta un punto di partenza da non sottovalutare. Il francese non vuole perdere la possibilità di disputare il Mondiale con la propria nazionale.

Il Milan, consapevole delle difficoltà tecniche ed economiche di un’operazione del genere, si sta muovendo con cautela, senza però perdere di vista l’opportunità. I giorni che precedono la chiusura del mercato possono infatti stravolgere le carte in tavola. Molto dipenderà dalle mosse del Marsiglia e dalla capacità dei rossoneri di trovare le condizioni giuste. Intanto, l’idea Rabiot alimenta i sogni di una tifoseria che vede nel francese un profilo capace di alzare il livello del centrocampo. E mentre il tempo stringe, Milano resta alla finestra.