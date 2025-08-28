Milan, le top news di giornata

Milan, giornata calda: Nkunku potrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano, possibili uscite di Musah e Jimenez e aggiornamenti su Leao

In casa Milan sono giorni caldi, soprattutto in chiave mercato. Dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, la dirigenza sta cercando di correre ai ripari per consegnare ad Allegri una rosa competitiva.

Leao fuori contro il Lecce

Il Milan dovrà fare a meno del suo uomo più atteso. Rafael Leao non sarà della partita a Lecce: il fastidio al polpaccio non è ancora superato e lo staff medico non vuole rischi. L’assenza pesa come un macigno, perché i rossoneri perdono profondità e fantasia negli ultimi trenta metri. Allegri dovrà reinventare l’attacco, forse con soluzioni meno esplosive ma più compatte. La sfida al Via del Mare diventa così anche un test di carattere. Senza il portoghese, sarà un Milan obbligato a dimostrare di non dipendere solo dal suo talento.

Musah sempre più vicino all’addio

Il centrocampo rossonero è in piena rivoluzione. Yunus Musah è il nome scelto per fare spazio a nuovi arrivi e l’Atalanta ha già avviato i contatti. A Bergamo troverebbe un contesto tecnico che potrebbe valorizzarlo meglio delle ultime stagioni al Milan. La sua duttilità interessa molto a Juric, sempre a caccia di giocatori dinamici e pronti a sacrificarsi. Per i rossoneri significherebbe alleggerire la rosa e incassare liquidità utile a rinforzarsi. Una partenza che sembra ormai solo questione di tempo.

Nkunku, occasione da non perdere

Il mercato offre colpi inattesi e il Milan prova a muoversi con decisione. Christopher Nkunku è il nome che fa sognare i tifosi rossoneri, con i contatti già avviati con il Chelsea. L’attaccante francese resta un talento capace di spostare gli equilibri. Per il club sarebbe un investimento di livello assoluto, utile a ridare incisività alla trequarti. Le condizioni dell’operazione restano in evoluzione e la volontà di provarci c’è. Una scommessa che potrebbe trasformarsi in svolta stagionale.