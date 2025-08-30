Milan, la trattativa per la cessione di Jimenez è ai dettagli: il punto

La situazione attuale riguardo alla cessione del terzino spagnolo del Milan Alex Jimenez: cosa filtra sulla sua uscita

Il mercato del Milan potrebbe presto vivere una svolta inattesa sul fronte uscite. Dopo settimane di trattative e contatti, il nome di Alex Jimenez è finito al centro delle cronache, con una prospettiva che intreccia ambizioni personali e strategie di club. Il Bournemouth ha messo nel mirino l’esterno spagnolo, e la sensazione è che questa sia molto più di una semplice manifestazione d’interesse. Jimenez, infatti, avrebbe già espresso chiaramente la propria volontà: la Premier League è la destinazione prioritaria, superiore anche ad altre proposte di peso arrivate in Serie A. Como e Roma hanno tentato l’assalto, presentandosi come alternative concrete, ma il giocatore ha scelto di aspettare gli sviluppi inglesi. La decisione di puntare dritto all’Inghilterra testimonia non solo il fascino del campionato britannico, ma anche la crescente voglia di misurarsi in un contesto più competitivo.

Cosa manca per chiudere

La palla ora passa al Milan, che non ha ancora sciolto le riserve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bournemouth ha inviato l’ultima proposta nella serata di ieri, e sia il club inglese sia lo stesso Jimenez attendono una risposta definitiva. Un’attesa che potrebbe risolversi già nelle prossime ore, con i rossoneri chiamati a bilanciare necessità tecniche e opportunità economiche. Se arriverà il via libera, Jimenez sarà pronto a spiccare il volo verso la Premier, inseguendo un’occasione che sente sua.