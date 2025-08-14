Milan Futuro, ufficiale l'arrivo di Piermarini: la nota della società
Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Piermarini: la nota della società

14 Agosto, 14:00
Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro
Nella giornata odierna, i rossoneri hanno comunicato tramite i canali ufficiali l'arrivo di Piermarini, che andrà a unirsi al Milan Futuro

Il percorso di crescita del Milan Futuro continua a prendere forma, con un nuovo tassello pronto a entrare nello scacchiere rossonero. Nella giornata odierna, il club ha ufficializzato tramite i propri canali l’arrivo di Piermarini dall’Ascoli. Giovane e con ampi margini di miglioramento, Piermarini rappresenta un innesto pensato per il progetto tecnico del futuro, con la possibilità di offrire un contributo immediato nella formazione allenata da Massimo Oddo. Il trasferimento conferma la strategia del Milan di puntare su talenti da far crescere internamente, con la prospettiva di prepararli a un possibile approdo in prima squadra. Un’operazione silenziosa, ma potenzialmente preziosa.

Il comunicato

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

