Milan, fra la questione Musah e la risposta per Fabbian: il punto

La situazione odierna in casa Milan, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, riguardo i profili di Musah e Fabbian

Il mercato del Milan non conosce soste e le prossime mosse potrebbero ridisegnare il cuore della squadra. La mediana, già oggetto di discussioni negli ultimi mesi, rischia di cambiare di nuovo volto con decisioni inattese e incastri da non sottovalutare. La notizia principale riguarda Yunus Musah: il centrocampista statunitense è entrato da settimane nel mirino dell’Atalanta, che potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista nel progetto di Ivan Juric. Un’uscita che aprirebbe spazi e necessità di reinvestimento per i rossoneri. Il Milan, infatti, ha già iniziato a sondare possibili sostituti. Il primo nome sul taccuino è Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna reduce da stagione in crescita dopo l’esperienza all’Inter.

La situazione

Al momento, però, i rossoblù hanno risposto con un secco “no” alla prima richiesta dei rossoneri. Nonostante il rifiuto, la pista resta calda: il club di via Aldo Rossi è convinto delle qualità del classe 2003 e potrebbe tornare alla carica con nuove formule e una cifra a rialzo. Parallelamente, continua a muoversi anche il fronte di altre uscite, come quelli di Alex Jimenez, in trattativa col Como di Cesc Fabregas. Pronto a offrirgli un ruolo da titolare e minuti preziosi. Il Milan osserva e valuta: la linea è chiara, nessuna rivoluzione finale, ma ritocchi mirati per costruire una squadra più equilibrata.