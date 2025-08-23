Milan, per la Cremonese di Nicola ci sono 3 assenze: ecco chi sono

Subito qualche assenza per la neopromossa Cremonese allenata da Davide Nicola. Contro il Milan mancheranno tre giocatori

L’attesa è finita: il Milan è pronto a inaugurare la sua nuova stagione davanti al pubblico di San Siro. Un debutto che profuma di entusiasmo e curiosità, ma che per la Cremonese arriva con qualche difficoltà in più del previsto. La squadra di Davide Nicola, infatti, dovrà fare i conti con assenze pesanti già alla prima giornata. Il tecnico grigiorosso non potrà contare su tre giocatori di assoluto valore: Franco Vázquez, Mattia Valoti e Tommaso Barbieri. Tutti e tre saranno indisponibili a causa di squalifiche che ne condizionano l’avvio di campionato. Si tratta di assenze che riducono le opzioni del tecnico, costretto a ridisegnare l’assetto della sua squadra. Vázquez rappresenta esperienza e qualità tra le linee, Valoti garantisce corsa e inserimenti in mediana, mentre Barbieri è un tassello utile sulla corsia destra.

Assenze obbligate

La Cremonese dovrà dunque cercare alternative affidandosi alla compattezza del gruppo e alla capacità di Nicola di trovare soluzioni anche nelle difficoltà. Una sfida che diventa ancora più complessa considerando la forza dell’avversario. Il Milan, però, vuole partire con il piede giusto e regalare subito una vittoria ai tifosi. Ma l’assenza di tre titolari obbligherà la Cremonese a stringere i denti e a puntare sullo spirito di squadra. San Siro sarà il giudice di una serata che si preannuncia intensa e ricca di spunti.