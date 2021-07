Milan attento: aumenta la concorrenza per Kaio Jorge

Sono tantissimi i grandi club interessati al gioiellino del Santos, soprattutto ora che il club brasiliano ha abbassato le richieste

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan continua a lavorare senza sosta. Dopo gli innesti di Maignan, Ballo-Touré e Giroud, i diavoli lavorano per portare un nuovo profilo sulla sponda rossonera di Milano; il profilo selezionato è quello dell'oramai super noto: Kaio Jorge.

Il classe 2002 del Santos è entrato nel mirino di tantissimi club d'Europa e sembra già pronto per il salto di qualità. Il giovane attaccante piace molto: in Italia a diavoli, partenopei e bianconeri; ma ha suscito anche un certo interesse in Spagna, con l'Atletico Madrid che si è fatto già avanti.

Riuscirà il Milan ad assicurarselo?

Nonostante El Cholo abbia fatto capolino nella trattativa, pare che i club italiani siano troppo in vantaggio. Anzi, il Milan sembra abbia definitivamente, superato la concorrenza in vista di un acquisto per il prossimo mese di gennaio: infatti, il club milanese avrebbe già trovato un accordo col calciatore.

I piani dei rossoneri potrebbero però andare in fumo, soprattutto ora che i brasiliani hanno cambiato le carte in tavola; il Santos, infatti, è passato dal chiedere 10 milioni di euro per farlo partire, a volerne solo 4 mln.

Ma con il deprezzamento in atto e la concorrenza che avanza, a parere dei colleghi del Corriere dello Sport, Maldini e Massara hanno mutato strategia, tanto da aver iniziato a spingere per averlo subito in rosa. Il dinamico duo si prepara a presentare un'offerta, ad oggi ancora mai avanzata, per sbaragliare i contendenti e assicurarsi questo gioiello.

Le parole del Mister del Santos

Intervistato da Gazzetta, Luciano Santos, ex allenatore di Kaio Jorge, ha parlato un po' del giovane attaccante: "Bisogna solo farlo maturare. Al Santos saltò dall’Under 17 alla prima squadra in un baleno. Aveva già i crismi del professionista nonostante fosse un ragazzino allegro".

Sulla sua disciplina in campo: "Scherza, ha la battuta facile con i compagni, ma quando c’é da fare sul serio, sapeva essere disciplinato. Kaio tira con entrambi i piedi, è bravo di testa, veloce, si allena con volontà. Gli do dieci in pagella: ha tutto per avere successo".