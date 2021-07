Tomori: “Ho la fiducia di tutti. Giroud? Fantastico averlo qui”

Le parole rilasciate ai canali rossoneri dal difensore centrale class '97, Fikayo Tomori.

Redazione Il Milanista

Il comunicato è arrivato e ha reso ufficiale l'operazione: AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9. Giroud non sarà solo a Milano in quanto troverà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Fikayo Tomori, difensore rossonero classe 1997 prelevato proprio questa estate del Chelsea. Tomori ha così commentato l'arrivo al Milan di Giroud, suo ex compagno al Chelsea: "Ho la fiducia di tutti. Giroud? Fantastico averlo qui" Le parole di Fik sulla nuova stagione e l'arrivo di Olivier.

SULLA FIDUCIA IN SQUADRA - In ogni lavoro se chi è con te è felice di averti e tu ti senti parte della squadra e del gruppo, rendi al meglio. Al Milan sento questo: la fiduci di tutti e in me stesso.

SUL'OBIETTIVO DA DIFENSORE - Da difensore voglio sempre mantenere la porta inviolata perche questo aumenta le possibilità di vincere la partita. Il prossimo anno voglio fare come lo scorso. I clean sheet ci hanno aiutato ad arrivare al secondo posto e a qualificarsi in Champions League.

SUI TANTI PRESTITI - Negli ultimi anni sono stato spesso in prestito e spesso ad inizio stagione non e stato facile. Parti da una situazione di svantaggio. Qui però sto bene e non vedo l’ora di iniziare la preparazione. Non importata quando incontreremo ogni squadra, dobbiamo farci trovare pronti.

SUL PRIMO GOL - Ho passato tanti anni a Londra e lì ci sono molti tifosi italiani. Alcuni mi hanno fatto i complimenti per il gol alla Juventus. Quel gol non me lo dimenticherò mai, è stato bellissimo e si fiducia molto per me.

SUL NEO ACQUISTO GIROUD - Giroud è una gran bella persona. Aiuta tutti, specie i più giovani. In generale però dispensa consigli per tutti con la sua esperienza. Tutti conoscono le sue grandi qualità, ha vinto tantissimo ed avere uno come lui in squadra è fantastico.

SUL MILAN E LA CHAMPIONS LEAGUE - C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League. Non vedo l’ora di giocarci e avere con noi i tifosi. Spero che accada presto e che faremo una grande stagione.