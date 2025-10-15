Igli Tare ma come fai? Vuole fregare un calciatore all’Inter

Assicurarsi un portiere tutelandosi in caso di addio Maignan e soffiarlo all'Inter che già si sentiva sicura dell'acquisto. Un occasione così Igli Tare sa benissimo che non può farsela sfuggire.

Il segreto per essere un ottimo direttore sportivo (fondamentale per lavorare nel Milan) è quello di essere lungimiranti: prevedere tutti gli scenari possibili anche e sopratutto quelli negativi. Se per ipotesi non si dovesse arrivare ad un accordo con Maignan per il prolungamento contrattuale, un bravo ds che dovrebbe fare? Trattare contemporaneamente un altro portiere? La risposta è si. Igli Tare lo sta facendo? La risposta è sempre si, anzi sta facendo di meglio…

Calciomercato Milan – porta assicurata, Inter fregata

Sono diverse settimane che il ds dell’Inter sta parlando col portiere tedesco Noah Atubolu, con il suo agente, con i dirigenti del Friburgo. Parla con mezza Germania da settimane, ma rischia di perdere la voce per un nulla di fatto. Visto il futuro incerto di Maignan in rossonero, il Milan ha deciso di tutelarsi piombando sul portiere tedesco cogliendo così due piccioni con una sola fava: Avere in mano già l’ipotetico sostituto in caso di mancato accordo col portiere francese e lasciare l’altro “piccione” senza niente da spizzicare. Se dovesse concretizzarsi sarebbe una beffa difficile da digerire per Marotta & co. Un motivo in più per Tare per spingere sull’acceleratore e dare così un segnale anche a Mike Maignan. In caso di accordo col tedesco, i rossoneri avrebbero anche più potere in fase di trattativa togliendo di fatto al calciatore la carta della disperazione per strappare un ingaggio più alto del dovuto. Cosa che, al contrario, potrebbe accadere all’Inter quando si dovrà sedere al tavolo con Sommer in scadenza a fine anno.