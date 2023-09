Galliani: “Sport nella Costituzione? Enorme passo in avanti!”

L'amministratore delegato del Monza ed ex vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, ha commentato l’entrata dello Sport nella Costituzione. Su questa riforma: “È un passo avanti in tema di civiltà l'ingresso dello sport nella Costituzione. Lo sport entra nella Costituzione italiana e questo è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in tema di civiltà. Questo vuol dire riconoscere i milioni di italiani e di italiane che praticano attività fisica a vario titolo”.