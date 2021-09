Dicono di M…ilan – Le parole del 16 settembre

Ecco le parole del 16 settembre sul mondo Milan raccolte su Dicono di M...ilan

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero. Ecco le parole del 16 settembre:

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

DIEGO SIMEONE DOPO IL MATCH CON IL PORTO - "Dobbiamo continuare a migliorare. La squadra ha margini di crescita e punteremo a quelli. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco per più tempo possibile. Non siamo entrati male in partita per i primi 10-15 minuti. Poi abbiamo rallentato... Il gruppo è difficile, guardate il Milan che stava vincendo e poi alla fine ha perso".

DEMETRIO ALBERTINI A SKY SPORT - "Penso che il Milan e l'Inter abbiano fatto una partita aperta, senza paura, con delle difficoltà. A me è piaciuto il Milan, ha giocato al rientro in Champions League in alcuni momenti anche alla pari con una grandissima squadra".

Su Ibrahimovic: "Penso che un giocatore come lui debba ora centellinare il suo utilizzo; a una certa età si fa sempre più fatica a recuperare. Quando starà al 100%, però, potrebbe essere utile con più continuità senza dover centellinare le partite".

Su Juve-Milan: "Ci sono dei punti di distacco, ma oggettivamente le squadre hanno tutte le carte in regola per giocarsi lo Scudetto. Sarà una partita molto equilibrata. Bisognerà capire come la Juve riuscirà a gestire i movimenti negativi di perdita di punti. Il Milan non si è abbattuto per la sconfitta a Liverpool, mentre per la Juve la Champions è stata un'iniezione di fiducia. Oggi il Milan ha una grandissima continuità: il campionato scorso e il post pandemia erano stati ottimi, oggi è partita col piglio giusto ed è una squadra solida che ha continuità".

FABIO CAPELLO A SKY SPORT - “Credo che Paolo Maldini si sia emozionato a veder giocare questa partita a suo figlio Daniel, che è il proseguimento di tutto quello che hanno fatto come famiglia”.

JORDAN HENDERSON IN MIX ZONE - “È stato bellissimo tornare in Champions con una vittoria e per me è sempre bello segnare un gol. Abbiamo rischiato, ma dobbiamo imparare da queste cose, capire che non devono permetterci che capitino. Nel secondo tempo abbiamo continuato a lottare, abbiamo cercato di segnare un paio di gol per vincere. Siamo contentissimi di questo risultato".

Sul Milan: “Dobbiamo dare merito a loro. Sono una buona squadra, buoni giocatori e quando non sei sul pezzo in un momento della partita, vieni punito a questo livello e loro lo hanno fatto. Ma credo che i ragazzi hanno reagito molto bene nel secondo tempo… siamo andati avanti, abbiamo lottato e siamo riusciti a trovare un paio di gol per vincere il match“

Sull'intervallo: “Eravamo un po’ delusi che fossimo in svantaggio, ma abbiamo analizzato alcuni dettagli e ciò che ci sarebbe potuto essere d’aiuto nella seconda frazione. I ragazzi sono usciti e hanno fatto un gran secondo tempo".

ANDREA MALDERA A MILATV - "E' stata una partita complicata per ritmo e intensità. Questa partita servirà per la crescita del Milan soprattutto nel capire il diverso ritmo delle competizioni europee. La squadra deve abituarsi a certe partite e ha dimostrato carattere e forza di reazione. Esce a testa alta in un campo difficile. Il girone è tosto ma se l'atteggiamento è quello di questa sera, il Milan può dire la sua".

BRAHIM DIAZ A SPORTMEDIASET - "Sono arrabbiato perchè meritavamo di più, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dove possiamo arrivare in Champions? Pensiamo ad una partita alla volta, penso che possiamo fare grandi cose".

NIGEL DE JONG SU TWITTER - “Lasciando Anfield con testa alta! Orgoglioso”. Il post completo:

ALEXIS SAELEMAEKERS SU INSTAGRAM - "Stasera partita difficile e risultato scarso, ma abbiamo dato tutto per onorare questa maglia! Continueremo a lavorare per le prossime partite!" Il post completo:

ISMAEL BENNACER SU TWITTER - "Orgoglioso di aver fatto il mio debutto in Champions League". Il post completo

ALESSANDRO COSTACURTA - “Io non ho visto tutta questa bella partita del Milan. Credo sia stato dominato e sia stato sotto pressione per settanta settantacinque minuti, nonostante dieci ottimi minuti nel primo tempo. Ad un certo punto puoi perdere la lucidità ed è facile sbagliare. Io credo che la vittoria del Liverpool sia strameritata e credo che avrebbe meritato anche un gol in più. Secondo me il Liverpool è molto più forte del Milan. C’è lo spazio per diminuire questa differenza, ma credo sia ancora molto ampia”