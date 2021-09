News Milan – Lo vogliono tutti, può prenderlo Maldini: il piano

1 di 2

Il piano di Maldini

Incognita Kessie. Il mediano del Milan continua a collezione le prime pagine dei giornali. Non tanto per le sue prestazioni in campo, quanto più che altro per la vicenda legata al suo rinnovo contrattuale con il club meneghino.

Incognita perché non c'è l'accordo, alte le richieste del giocatore e del suo agente. Praticamente inarrivabili per il Diavolo in questo momento. Troppi gli otto milioni di euro a stagione di parte fissa più i bonus. Maldini e Massara si sono spinti fino alla proposta di un contratto a salire per i prossimi 5 anni, che dovrebbe portare il Presidente a guadagnare fino a 6,5 milioni di euro.

La forbice tra domanda e offerta è troppo alta e non si registrano passi avanti. Intanto però Stefano Pioli si affida al mediano, confida nelle sue capacità e nel suo saper essere leader. Sa perfettamente che non si farà distrarre. Paolo Maldini non può farsi trovare impreparato di fronte al possibile addio dell'ivoriano. Ecco perché non stupiscono le ultime notizie, che riportano di un ritorno di fiamma niente male<<<