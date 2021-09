Corriere dello Sport | ‘Tutti pazzi per Theo, anche il PSG’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta le ultime notizie su Theo Hernandez e il Milan. I dettagli

E' sempre tempo di rinnovi in casa Milan. C'è la situazione legata a Franck Kessie e quella di Simon Kjaer, senza dimenticare Alessio Romagnoli e il suo contratto in scadenza nel 2022, come i suoi compagni di squadra. A questi però si aggiunge anche Theo Hernandez. Il terzino francese è reduce da una grandissima prestazione con il Venezia, una prova alla Theo anche se è entrato dalla panchina, ma in ogni caso 'ha spaccato la partita': Un goal e un assist. Si è preso anche la sua nazionale, convocato finalmente da Deschamps, non è più una sorpresa, ma una certezza per il Milan.

Il contratto di Theo Hernandez

Il terzino nelle sue due stagioni italiane ha letteralmente brillato, attirando l'attenzione di club importanti. Prelevato 2 anni fa dal Real Madrid per 22 milioni di euro, oggi vale almeno il doppio, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli. Guadagna 2 milioni di euro a stagione e l'intenzione della dirigenza rossonera è quella di prolungare il prima possibile, anche per allontanare le prime sirene di mercato. Ci pensa il Paris Saint-Germain, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sempre molto attento alla Serie A e ai giocatori che s'impongono nel massimo campionato italiano, le milanesi soprattutto.

Ancora insieme

E' cresciuto molto Theo con Stefano Pioli, soprattutto in fase difensiva, il suo tallone d'Achille e questo non fa che aumentare le pretendenti. Il PSG è già alla finestra, ci pensa. E i precedenti legati a Donnarumma e Calhanoglu sono due campanelli d'allarme che non posso essere trascurati. Una situazione che dovrà sbloccarsi, anche se per il momento il calciatore non ha manifestato l'intenzione di andare via. Il Milan e Theo 'sono cresciuti insieme' negli ultimi due anni. L'obiettivo è quello di continuare a farlo insieme.