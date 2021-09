Gazzetta dello Sport | Milan, “Un’altra prova di maturità”

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, esalta la prova offerta dal Milan a San Siro contro il Venezia

Riprende la sua marcia il Milan, dopo il pareggio di Torino. Il Venezia di Paolo Zanetti esce sconfitto dal match di San Siro, pronostici rispettati quindi per il Diavolo, ma non senza fatica. Sì perché bisogna aspettare il secondo tempo e l'entrata di campo di Theo Hernandez per sbloccare il risultato. Eppure i rossoneri non giocano male, arrivano sulla trequarti senza però riuscire a pungere. In ombra Ante Rebic che non lascia 'il suo graffio' come accaduto nelle ultime tre partite giocate contro il Milan. Era un nuovo esame di maturità, contro la squadra lagunare, quello del club meneghino come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.