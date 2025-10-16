Calciomercato Milan - Si... può... fare!

Chiunque abbia un minimo di esperienza nel mondo del calcio, sa benissimo che si può fare qualsiasi cosa. Anche scippare alla Juventus il suo attaccante costato tantissimo meno di due anni fa.

A primo impatto sembra una notizia incredibile, o almeno ai limiti del credibile (speciamente se analizziamo il recente passato), ma Vlahovic al Milan è una pista che potrebbe concretizzarsi. Allegri e Vlahovic di nuovo insieme dopo l’avventura fallimentare bianconera. A renderlo possibile sono una serie di fattori che, se messi insieme e analizzati con calma, farebbero felici tutte le parti in causa.

Un affare a prezzo di saldo

Avete idea di quanto la Juventus pagò Vlahovic dalla Fiorentina solamente un anno e mezzo fa? Una cifra che fa paura… 90. Forse al tempo poteva anche valerli, ma il calcio è quella cosa strana che se sei un attaccante e non segni il tuo prezzo scende. Scende a tal punto che oggi Vlahovic potresti farlo tuo per una cifra vicina ai 15 milioni. Il giocatore a costo di rilanciarsi, lascerebbe Torino anche in piena notte. E se ti chiama il Milan poi… è un treno che passa una sola volta nella vita e che, se prendi Italo, da Torino ci mette appena 36 minuti.

Un altro fattore è rappresentato da Santiago Gimenez. L’attaccante messicano rappresenta per il Milan più o meno quello che rappresenta Vlahovic per la Juventus: un investimento fin qui sbagliato, che non sta rendendo come ci si aspettava. Il cartellino è costato un terzo di quelli di Vlahovic, ma la sostanza non cambia: no gol, no risultati. Meglio cambiare per il bene di tutti.