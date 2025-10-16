Calciomercato Milan - Si... può... fare!

A primo impatto sembra una notizia incredibile, o almeno ai limiti del credibile (speciamente se analizziamo il recente passato), ma Vlahovic al Milan è una pista che potrebbe concretizzarsi. Allegri e Vlahovic di nuovo insieme dopo l’avventura fallimentare bianconera. A renderlo possibile sono una serie di fattori che, se messi insieme e analizzati con calma, farebbero felici tutte le parti in causa.
Un affare a prezzo di saldo
Avete idea di quanto la Juventus pagò Vlahovic dalla Fiorentina solamente un anno e mezzo fa? Una cifra che fa paura… 90. Forse al tempo poteva anche valerli, ma il calcio è quella cosa strana che se sei un attaccante e non segni il tuo prezzo scende. Scende a tal punto che oggi Vlahovic potresti farlo tuo per una cifra vicina ai 15 milioni. Il giocatore a costo di rilanciarsi, lascerebbe Torino anche in piena notte. E se ti chiama il Milan poi… è un treno che passa una sola volta nella vita e che, se prendi Italo, da Torino ci mette appena 36 minuti.
Un altro fattore è rappresentato da Santiago Gimenez. L’attaccante messicano rappresenta per il Milan più o meno quello che rappresenta Vlahovic per la Juventus: un investimento fin qui sbagliato, che non sta rendendo come ci si aspettava. Il cartellino è costato un terzo di quelli di Vlahovic, ma la sostanza non cambia: no gol, no risultati. Meglio cambiare per il bene di tutti.