Premier League - Il Wolverhampton di Cutrone sbanca l'Etihad
Vittoria inaspettata per i Wolves
Vittoria inaspettata per i Wolves
Le parole dello spagnolo
Guardiola ha smentito le voci sul suo approdo sulla panchina bianconera
Le dichiarazioni di Pep
Le dichiarazioni del tecnico tedesco
Le parole del tecnico degli Spurs
La possibile cessione
L'egiziano è finito sotto la lente d'ingrandimento
L'episodio
Parla l'ex centravanti
Il punto
Le dichiarazioni dell'argentino
Le parole del Pipita
Le parole del tecnico del Chelsea
Chelsea travolgente contro l'Huddersfield
Le parole dell'allenatore spagnolo