LIVE Leeds-Milan 1-1: la sfida finisce in pareggio

90’+2- Finisce 1-1 l’amichevole tra Leeds e Milan
90′- Altra occasione per Sia che però tira alto. Buona azione manovrata per il Milan che ha ripreso il pallino del gioco anche grazie ai cambi.
88′- Cambio per il Leeds, esce l’autore del gol del pareggio Stach ed entra Gray
83′- Traversa del Milan con Sia! Cross di Saelemaekers e colpo di testa del giovane rossonero che sfiora il gol.
82′- cambi per il Milan: fuori Sala, Pavlovic, Chukwueze e Magni, dentro Thiaw, Ricci, Saelemaekers e F. Terracciano.
80′- Il Leeds tiene il pallino del gioco, il Milan corto e compatto chiude bene gli spazi.
75′- Altri cambi per il Leeds: entrano Bijol e Ramazani.
73′- Giro palla prolungato del Leeds col Milan che si difende ordinatamente tutto nella sua metà campo. La palla palla finisce a Gnonto che si gira e tira ma la palla finisce di molto a lato della porta.
69′- Cambio in porta per il Milan: esce Terracciano entra Torriani.
67′ – Pareggio del Leeds con Stach, che lasciato solo mette a segno un tiro a giro dalla distanza che s’insacca sul secondo palo.
67′- Diversi cambi per il Leeds: entrano in campo Byram, Longstaff, Nmecha, Aarsonon, Gruev, e Harrison.
64′ Vicino al pareggio il Leeds con Piroe che sfiora il palo.
60′- Due cambi per il Milan: escono Gimenez e Jashari ed entrano Sia e Eletu.
58′- Azione con spazi in contropiede per il Milan con Gimenez che serve Magni sulla destra. Cross impreciso di Magni che però riconquista il pallone e fa ammonire un avversario: Stach.
56′- Buona idea di Okafor che cambia gioco per l’inserimento di Magni che però non riesce a mettere giù il pallone in area.
52′- possesso palla prolungato del Leeds, poi occasione per Gnonto che però non riesce ad impattare il pallone in area. Poi libera Gabbia.
46′- Ricomincia il secondo tempo
Un solo cambio per il Milan all’intervallo, con Allegri che decide di sostituire Yunus Musah e mandare in campo Coubis.
45′- Finisce il primo tempo
44′- Parata di Terracciano sul tiro di Piroe
39′- Gimenez vicino al raddoppio: sfiora la traversa su corner di Chukwueze
31′- Milan in vantaggio con Gimenez. Chukwueze lancia Okafor, che lascia la palla a Estupinan. Il terzino realizza un velo intelligente, lasciandola a Chukwueze. Il nigeriano crossa dal fondo e Gimenez si fa trovare pronto, insaccando la palla con un destro potente.
27′- Jashari verticalizza per Okafor, che però non ci arriva
25′- Ampadu ferma con un fallo Musah a centrocampo. Non si tratta del primo fallo realizzato dal Leeds
21′- Possesso palla lungo del Leeds
13′- Occasione enorme per Okafor. Dopo un bel dribbling in area, chiude con un tiro fuori bersaglio
10′- Buona occasione anche per il Leeds con Stach, che di sinistro colpisce la traversa
9′- Sala lancia Gimenez, che però scivola e calcia male. Milan vicino al vantaggio
8′- Bravo Terracciano a bloccare il pallonetto di Gnonto
4′- Okafor prova il dribbling, ma il tiro viene bloccato al limite
3′- Inizia molto forte il Leeds
1′- Inizia il primo tempo