LIVE Leeds-Milan 1-1: la sfida finisce in pareggio

Segui la diretta della partita Leeds-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

90’+2- Finisce 1-1 l’amichevole tra Leeds e Milan

90′- Altra occasione per Sia che però tira alto. Buona azione manovrata per il Milan che ha ripreso il pallino del gioco anche grazie ai cambi.

88′- Cambio per il Leeds, esce l’autore del gol del pareggio Stach ed entra Gray

83′- Traversa del Milan con Sia! Cross di Saelemaekers e colpo di testa del giovane rossonero che sfiora il gol.

82′- cambi per il Milan: fuori Sala, Pavlovic, Chukwueze e Magni, dentro Thiaw, Ricci, Saelemaekers e F. Terracciano.

80′- Il Leeds tiene il pallino del gioco, il Milan corto e compatto chiude bene gli spazi.

75′- Altri cambi per il Leeds: entrano Bijol e Ramazani.

73′- Giro palla prolungato del Leeds col Milan che si difende ordinatamente tutto nella sua metà campo. La palla palla finisce a Gnonto che si gira e tira ma la palla finisce di molto a lato della porta.

69′- Cambio in porta per il Milan: esce Terracciano entra Torriani.

67′ – Pareggio del Leeds con Stach, che lasciato solo mette a segno un tiro a giro dalla distanza che s’insacca sul secondo palo.

67′- Diversi cambi per il Leeds: entrano in campo Byram, Longstaff, Nmecha, Aarsonon, Gruev, e Harrison.

64′ Vicino al pareggio il Leeds con Piroe che sfiora il palo.

60′- Due cambi per il Milan: escono Gimenez e Jashari ed entrano Sia e Eletu.

58′- Azione con spazi in contropiede per il Milan con Gimenez che serve Magni sulla destra. Cross impreciso di Magni che però riconquista il pallone e fa ammonire un avversario: Stach.

56′- Buona idea di Okafor che cambia gioco per l’inserimento di Magni che però non riesce a mettere giù il pallone in area.

52′- possesso palla prolungato del Leeds, poi occasione per Gnonto che però non riesce ad impattare il pallone in area. Poi libera Gabbia.

46′- Ricomincia il secondo tempo

Un solo cambio per il Milan all’intervallo, con Allegri che decide di sostituire Yunus Musah e mandare in campo Coubis.

45′- Finisce il primo tempo

44′- Parata di Terracciano sul tiro di Piroe

39′- Gimenez vicino al raddoppio: sfiora la traversa su corner di Chukwueze

31′- Milan in vantaggio con Gimenez. Chukwueze lancia Okafor, che lascia la palla a Estupinan. Il terzino realizza un velo intelligente, lasciandola a Chukwueze. Il nigeriano crossa dal fondo e Gimenez si fa trovare pronto, insaccando la palla con un destro potente.

27′- Jashari verticalizza per Okafor, che però non ci arriva

25′- Ampadu ferma con un fallo Musah a centrocampo. Non si tratta del primo fallo realizzato dal Leeds

21′- Possesso palla lungo del Leeds

13′- Occasione enorme per Okafor. Dopo un bel dribbling in area, chiude con un tiro fuori bersaglio

10′- Buona occasione anche per il Leeds con Stach, che di sinistro colpisce la traversa

9′- Sala lancia Gimenez, che però scivola e calcia male. Milan vicino al vantaggio

8′- Bravo Terracciano a bloccare il pallonetto di Gnonto

4′- Okafor prova il dribbling, ma il tiro viene bloccato al limite

3′- Inizia molto forte il Leeds

1′- Inizia il primo tempo