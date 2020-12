Zazzaroni: “Milan, lo Scudetto sarebbe un miracolo in stile Leicester”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla corsa Scudetto: “Personalmente vedo favorite Inter, Juventus e Napoli, con Roma e Lazio in lotta eventualmente per il secondo posto. Nel Napoli Gattuso è cresciuto molto, la squadra ha un grande potenziale, ma c’è troppa gente scontenta nello spogliatoio. Milan? Non è una squadra da Scudetto; se lo vince è un miracolo di Maldini e Pioli, in stile Leicester”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA