Zambrotta: “Il Milan può restare in alto fino alla fine”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, ha parlato del Milan attuale: “Questa squadra è progettata in maniera diversa rispetto al passato. La società è cambiata negli ultimi anni, è stata costruita una rosa a lungo termine con tanti giovani che ovviamente devono crescere. Ci sono stati investimenti ragionati e mirati. E’ un percorso diverso. Il Milan sta comunque facendo molto bene, così come Stefano Pioli. Il campionato è lunghissimo ma è anche un bene iniziare nel miglior modo possibile. Sono convinto che il Milan potrà competere per le primissime posizioni sino alla fine”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<