Zaccheroni: “Milan e Inter, progetti opposti ma affascinanti. Ecco quale mi convince di più”

MILANO – L’ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e Inter: “Il progetto Inter è finalizzato a vincere subito, come vuole Conte. Sinceramente il progetto del club nerazzurro mi convince di più, anche se mi rivedo di più in quello del Milan perché è di costruzione, come piace a un allenatore. Nel calcio devi sempre guardare avanti e aggiungere, il Milan parte da una posizione di svantaggio e deve puntare sui giovani. Non ha la disponibilità economica dell’Inter e deve trovare dei talenti non ancora completamente esplosi. Per un allenatore è molto affascinante e intrigante, soprattutto per Pioli. L’Inter ha un progetto sull’immediato, ha un allenatore che è andato lì per vincere subito e gli devi dare della gente pronta. Da una parte c’è la programmazione, dall’altra un obiettivo da centrare immediatamente”.