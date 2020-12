Verso Sassuolo-Milan, la probabile formazione rossonera

MILANO – Domenica il Milan torna in campo per la tredicesima giornata di campionato, facendo visita al Sassuolo di Roberto De Zerbi. Rispetto alla gara col Genoa, mister Stefano Pioli è intenzionato ad apportare alcune modifiche alla formazione. In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione (decisivi gli allenamenti di oggi e domani), Jens Petter Hauge si candida ad una maglia da titolare per la fascia sinistra, mentre Alexis Saelemaekers è pronto a riprendere posto sulla corsia opposta. A metà campo ancora Tonali-Kessié, mentre in difesa torna Theo Hernandez. Escluso, invece, il recupero di Kjaer. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge, Rebic. Allenatore: Pioli.