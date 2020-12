Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi recupera un titolarissimo

MILANO – Domenica sera il Milan farà visita al Sassuolo per il tredicesimo turno di campionato, il penultimo del 2020. Da un lato Stefano Pioli, tecnico rossonero, spera di riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, oltre al probabile ritorno di Theo Hernandez. Dall’altro Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dovrebbe ritrovare Francesco Caputo. Stando a quel che che riferisce MilanNews24, l’attaccante pugliese ha pienamente recuperato dai problemi muscolari accusati nell’ultimo mese. La sua ultima presenza da titolare risale infatti allo scorso 6 novembre, nella sfida pareggiata con l’Udinese al Mapei Stadium. Domenica, contro il Milan, con ogni probabilità tornerà in campo dal primo minuto per guidare l’attacco neroverde. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<