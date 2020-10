Verso Milan-Roma, emergenza in difesa per i giallorossi: le probabili formazioni

MILANO – Archiviata la vittoria in Europa League in casa del Celtic, il Milan deve subito rituffarsi nel campionato. Lunedì sera, infatti, andrà in scena a San Siro il posticipo della quinta giornata di Serie A e alla Scala del Calcio arriverà la Roma, reduce dal successo in terra svizzera, sul campo dello Young Boys. La squadra di Fonseca deve far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa, dato che Smalling è ancora alle prese con un infortunio a un ginocchio e, nelle ultime ore, Mancini è risultato positivo al Coronavirus. Entrambi salteranno la sfida contro il Milan. Stando a quel che riferisce Sky Sport, Fonseca potrebbe passare alla difesa a 4, schierando come centrali Ibanez e Kumbulla, affiancati sulle fasce da Bruno Peres e Spinazzola.

Nel Milan dovrebbe invece tornare Calabria sulla corsia destra, con Kjaer, Romagnoli e Theo a completare il pacchetto arretrato. A metà campo Bennacer riprende il proprio posto in cabina di regìa accanto a Kessié, mentre sulla trequarti, nonostante Calhanoglu stia tentando un recupero-lampo, dovrebbe giocare Brahim Diaz. Ibra confermato come unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

ROMA (4-3-3): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Pellegrini, Veretout, Cristante; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.