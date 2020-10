Calciomercato Milan, ultim’ora Donnarumma: arriva la pesantissima notizia

Calciomercato Milan, caos Donnarumma: l’ultima notizia è clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo aver concluso la campagna acquisti, la dirigenza si sta concentrando sui rinnovi contrattuali, oltre che ovviamente su quel che succede in campo. Il futuro di diversi big è in bilico, ma in cima alla lista ci sono senz’altro Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il portiere rossonero dovrà presto incontrare Maldini per discutere del proprio futuro, rappresentato dal super procuratore Mino Raiola. Non ci sono ancora stati colloqui ufficiali, ma le prime indiscrezioni parlano di richieste pazzesche da parte dell’agente. Una situazione tutta da sbrogliare dunque, complicata anche dalle ultime notizie in arrivo dalla Spagna.

Il portale specializzato in calciomercato todosfichajes.net ha infatti sparato una vera bomba sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero sarebbe sempre più al centro del mirino del Paris Saint-Germain. I francesi starebbero per dare l’addio a Keylor Navas, ex portiere del Real, che ora pare sia in trattativa con l’Inter Miami. Se il costaricano dovesse lasciare Parigi, Leonardo tenterebbe l’assalto a Donnarumma, cercando di approfittare di una situazione rinnovo tutt’altro che definita.

Le avances del club francese potrebbero rafforzare il potere contrattuale di Raiola, pronto a sedersi al tavolo delle trattative con richieste multimilionarie e pretese ben precise riguardo alla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto di Donnarumma. Il super procuratore vorrebbe arrivare ad un contratto da circa 10 milioni di euro all’anno per il suo assistito, la cui volontà potrebbe però rivelarsi decisiva. È difficile pensare che il Milan possa accontentare tali richieste, ma potrebbero proporre un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio attuale. Secondo todosfichajes, la decisione finale spetterà proprio a Gigio, che nel frattempo potrebbe anche essere tentato dalle proposte faraoniche del PSG. Ma intanto, attenzione anche al mercato in entrata. Maldini valuta alcuni nomi clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA