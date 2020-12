Verso Milan-Parma, ballottaggio Hauge-Brahim: le probabili formazioni

MILANO – Stando a quanto dichiarato da mister Pioli in conferenza stampa, Ismael Bennacer ha recuperato pienamente dall’infortunio ed è a disposizione per la sfida di domani sera contro il Parma. L’algerino, quindi, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto per far coppia con Kessié a metà campo. In difesa spazio a Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez. Davanti confermato Rebic nel ruolo di prima punta, supportato da Calhanoglu. L’unico ballottaggio riguarda la fascia sinistra, dove Hauge potrebbe partire titolare a scapito di Brahim Diaz. Dalla panchina Rafael Leao.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge, Rebic. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Gervinho. Allenatore: Liverani.