Verso Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera

MILANO – Domani ci sarà qualche novità nella formazione del Milan, rispetto a quella scesa in campo dal primo minuto col Parma. Nel turno infrasettimanale, in casa del Genoa, mister Pioli deve fare a meno, oltre che di Ibra e Kjaer, anche di Bennacer e Gabbia, entrambi infortunatisi nella scorsa giornata di campionato. In mezzo alla difesa ci sarà Pierre Kalulu, ormai davanti a Duarte nelle gerarchie del tecnico rossonero. Il francese farà coppia con capitan Romagnoli. A metà campo sarà Tonali a sostituire Bennacer, affiancando Kessié. Davanti Ante Rebic verso la conferma nel ruolo di prima punta così come, stando a ciò che riferisce Sky Sport, verrà confermato Castillejo sulla fascia destra al posto di Saelemaekers. Sulla corsia opposta, invece, Rafael Leao è favorito nel ballottaggio con Hauge. Di seguito, la probabile formazione.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao, Rebic. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<