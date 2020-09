Tuttosport – “Tanti Milan con Tonali”

MILANO – La prima pagina odierna del quotidiano Tuttosport mette in risalto l’acquisto da parte del Milan di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, che dovrebbe svolgere le visite mediche giovedì e firmare il contratto il giorno seguente, arriva dal Brescia per 35 milioni di euro complessivi, divisi fra prestito oneroso, riscatto e bonus. Un calciatore sul quale il Milan ha deciso di fare un grande investimento e che permette a Stefano Pioli di avere molte soluzioni a centrocampo: attualmente, infatti, in quel reparto ci sono anche Bennacer, Kessié, Krunic, Pobega e Paquetà (il quale è stato messo sul mercato). Con l’arrivo di Tonali aumentano ulteriormente le alternative per il tecnico rossonero, che dovrà gestire bene l’organico per affrontare una partita ogni tre giorni fra campionato ed Europa League.