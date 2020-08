Tuttosport – Milan, strada ancora lunga per il rinnovo di Donnarumma

MILANO – E’ una questione molto spinosa quella relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma. Il contratto dell’estremo difensore scadrà il prossimo giugno ma al momento non v’è neppure la parvenza di un accordo. “Per Donnarumma la via del rinnovo è ancora lunga”, scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, in riferimento anche alle parole rilasciate ieri da Paolo Maldini, il quale ha ammesso che c’è un po’ di preoccupazione. Tuttavia il Milan non lascerà nulla d’intentato: una volta firmato il rinnovo di Ibra, la società si risiederà al tavolo delle trattative con Raiola per cercare un’intesa anche per Donnarumma, nonostante la strada sia tutt’altro che in discesa.

