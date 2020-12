Tuttosport: “Milan a caccia di un poker francese”

MILANO – Fra cinque giorni, lunedì 4 gennaio 2021, si aprirà il sipario sulla sessione invernale di calciomercato. Il Milan è a caccia di occasioni da cogliere in tutti i reparti e, anche se le ricerche ruotano maggiormente attorno alla difesa e al centrocampo, anche l’attacco potrebbe essere puntellato. Stando a quel che riferisce l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, sul taccuino di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara ci sarebbero i nomi di quattro giocatori francesi: Mohamed Simakan, Boubakary Soumaré, Kouadio Koné e Janis Antiste.

Il primo, difensore classe 2000 in forza allo Strasburgo, è già stato ad un passo dal Milan nella scorsa campagna acquisti, ma il suo arrivo all’ombra del Duomo è sfumato nelle ultimissime ore di mercato. Simakan rimane comunque il preferito per il reparto arretrato e la dirigenza rossonera sta preparando un nuovo affondo per riuscire a strapparlo allo Strasburgo a gennaio.

Soumaré è invece un centrocampista del Lille, anche lui già corteggiato nei mesi scorsi. Il Milan lo ha anche affrontato nella doppia sfida del Girone H d’Europa League. Il prezzo è abbastanza elevato, ma il club transalpino si trova in una situazione societaria molto delicata e potrebbe ritrovarsi nella situazione di dover vendere i suoi pezzi pregiati.

Kouadio Koné, anche lui centrocampista classe 1999, milita nel Tolosa e in questa stagione ha totalizzato sinora diciassette presenze, con un gol all’attivo. Stando al portale transfermarkt, il suo valore di mercato si aggirerebbe sui 5 milioni di euro anche se la società francese, alla luce delle sue belle prestazioni, potrebbe chiedere una cifra decisamente superiore.

Infine Janis Antiste, il più giovane dei quattro, è un attaccante che ha compiuto diciotto anni lo scorso agosto. Anche il suo cartellino è di proprietà del Tolosa. E’ considerato in Francia uno dei principali talenti emergenti e le sue prestazioni hanno già richiamato l’attenzione di svariati club in tutta Europa. E’ un ragazzo che piace moltissimo al capo-scout rossonero Geoffrey Moncada. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente firmerà il rinnovo. E’ plausibile dunque che verrà messo sul mercato nella prossima estate, ma occorre muoversi in anticipo per sbaragliare la concorrenza. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<