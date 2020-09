Tuttosport – “Maldini piomba su Chiesa!”

MILANO – Come scrive in prima pagina l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Milan ha messo nel mirino Federico Chiesa, ormai in rotta con la Fiorentina. Il rinnovo non arriva e il giocatore, che già lo scorso anno era vicino al trasferimento, ora è davvero intenzionato a lasciare la squadra viola per una nuova avventura. Il Milan ci sta seriamente pensando, ma occorre soddisfare le richieste economiche di Rocco Commisso, che non ha certo intenzione di svendere il proprio gioiello. Intanto, dalla Spagna è in arrivo Brahim Diaz, altro rinforzo per il reparto offensivo.