Gazzetta – “Milan: Brahim. Ora è squadra da Champions”

MILANO – Il mercato ha aperto i battenti ieri in maniera ufficiale, ma il Milan già da diverse settimane è una delle società italiane più attive. Negli ultimi giorni è stato infatti firmato il rinnovo di Ibrahimovic e chiuso l’acquisto di Tonali. Inoltre, come riferisce La Gazzetta dello Sport, sta per arrivare la fumata bianca anche per Brahim Diaz, esterno offensivo spagnolo. Il Milan ha trovato l’accordo col Real Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 18 milioni di euro e in settimana l’affare dovrebbe essere ufficializzato. Insomma, la rincorsa alla Champions League è già iniziata.