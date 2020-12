Trevisani: “Calabria diventerà titolare in Nazionale. Donnarumma è il miglior portiere al mondo”

MILANO – Il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, ha parlato di Milan in ottica Scudetto: “E’ una squadra assolutamente credibile. Ieri senza Kjaer, Bennacer, Rafael Leao e Ibrahimovic non ha battuto il Rio Ave, bensì la Sampdoria e la scorsa settimana la Fiorentina. Ha giocatori di qualità e quantità. Alcuni stanno crescendo moltissimo. Penso a Calabria, che diventerà titolare fisso in Nazionale. Senza dimenticare che nel Milan c’è il portiere più forte al mondo. Il Milan può vincere lo Scudetto. Non è detto che ce la farà, ma è lì a giocarselo. Sono d’accordo con Bergomi quando dice che la squadra rossonera ha tra i migliori interpreti del campionato in tutte le zone del campo”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<