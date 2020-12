Top e Flop – Hauge, serata da incorniciare. Krunic in confusione

MILANO – Nella vittoria ottenuta questa sera dal Milan ai danni del Celtic, Jens Petter Hauge brilla con una prestazione di altissimo livello. L’esterno norvegese, schierato dal primo minuto sulla fascia sinistra nel terzetto alle spalle di Ante Rebic, è costantemente una spina nel fianco per la retroguardia scozzese. Il classe ’99 ha l’argento vivo addosso: c’è il suo zampino nel 2-2, mette a segno il 3-2 con un gol spettacolare e, a fine gara, serve a Brahim Diaz l’assist per la quarta rete. Anche in copertura, inoltre, Hauge dà il suo importante contributo, dimostrando di essere un esterno in grado di svolgere entrambe le fasi, giocando a tutta fascia.

FLOP – Il peggiore in campo è indubbiamente Rade Krunic, responsabile sul gol che apre la partita in favore del Celtic. Al settimo minuto il bosniaco viene servito da Donnarumma al limite dell'area, ma controlla male e Rogic gli scippa il pallone, siglando la rete che porta la compagine scozzese momentaneamente in vantaggio. Un errore che fortunatamente non costa caro, grazie alla successiva rimonta, ma che manda in totale confusione il bosniaco nei minuti seguenti, tanto da esser poi sostituito da Pioli all'intervallo.