Tonali: “Era da tanto che non si vedeva un Milan così. Questo club è speciale”

MILANO – Il centrocampista rossonero Sandro Tonali, reduce da 4 presenze da titolare fra Europa League e Serie A, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “All’inizio non è stato semplice per me, perché arrivavo da un mese in cui ero rimasto fermo dopo le vacanze. Non è così facile ritrovare subito la miglior condizione. Ho impiegato circa un mese ad ambientarmi. Poi una volta che conosci i ritmi, i compagni, il mister e lo staff riesci ad integrarti più agevolmente. Il gruppo mi ha aiutato molto”.

SU PIOLI – “È il nostro capogruppo, ci sta facendo vedere quale sia la strada giusta. Noi lo stiamo seguendo tutti insieme. Siamo felici di avere Pioli come allenatore”.

SUI RISULTATI – “Era da tanto tempo che non si vedeva un Milan così. Dobbiamo continuare a divertirci, non perdiamo da marzo in campionato e non è un caso. Questo rendimento è tanta roba in un campionato come la Serie A. Il Milan è speciale, qui non puoi trovarti male”.

SUGLI OBIETTIVI – “Dopo tanti risultati così è normale credere che si possa arrivare a determinati obiettivi. Tuttavia è ancora troppo presto per parlarne, la stagione è lunghissima. Magari non stiamo tornando il Milan di una volta, ma stiamo indubbiamente dimostrando di essere un ottimo Milan”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<