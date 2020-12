Tonali: “Andare al Milan è stata la scelta giusta”

MILANO – In occasione dell’evento Golden Boy 2020, organizzato da Tuttosport, Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha vinto il premio Best Italian Player U21: “Andare al Milan è stata una delle cose più belle che ho vissuto. Spero di continuare a fare bene .Con Ibra è stato più facile integrarmi, scherza molto e aiuta i compagni. È il nostro leader. Con gli italiani avevo già un bel rapporto prima, degli altri alcuni li conoscevo da avversari. Siamo un unico gruppo, coeso e compatto. Il sorteggio di Europa League? Ho sensazioni positive. Eravamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra e ci prepareremo al meglio per affrontare la Stella Rossa”.

